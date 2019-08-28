28.08.2019, 21:07
Трамп распорядился вырубить заповедные леса на Аляске
ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп дал поручение министерству сельского хозяйства страны о вырубке лесов в заповеднике Тонгасса на Аляске, об этом пишет The Washington Post.
Сообщается, что этот заповедник – крупнейший в США. Власти страны хотят вырубить деревья, чтобы построить дороги и создать инфраструктуру для добычи полезных ископаемых на территории региона.
Вырубать леса в заповедниках США запрещено с 1990-х годов. Тогда запрет ввёл президент Билл Клинтон. Теперь Трамп хочет отменить этот запрет.
Сообщается, что этот заповедник – крупнейший в США. Власти страны хотят вырубить деревья, чтобы построить дороги и создать инфраструктуру для добычи полезных ископаемых на территории региона.
Вырубать леса в заповедниках США запрещено с 1990-х годов. Тогда запрет ввёл президент Билл Клинтон. Теперь Трамп хочет отменить этот запрет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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