Сообщается, что этот заповедник – крупнейший в США. Власти страны хотят вырубить деревья, чтобы построить дороги и создать инфраструктуру для добычи полезных ископаемых на территории региона.Вырубать леса в заповедниках США запрещено с 1990-х годов. Тогда запрет ввёл президент Билл Клинтон. Теперь Трамп хочет отменить этот запрет.