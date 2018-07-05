



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Американский лидер Дональд Трамп в августе прошлого года на одном из совещаний в Белом доме заявил о возможности вторжения в Венесуэлу в связи с угрозой региональной безопасности. По словам президента Соединённых Штатов, быстрым и эффективным решением проблемы может стать вторжение на территорию Венесуэлы.

Предложение ошеломило всех, кто присутствовал на встрече, включая госсекретаря США Рекса Тиллерсона и советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, которые к настоящему времени покинули администрацию. Макмастер и другие представители власти пытались объяснять Дональду Трампу, какой риск за собой понесут военные действия - администрация президента имела бы риск потерять с трудом завоёванную поддержку среди правительств Латинской Америки.





Отметим, что американский лидер не отказался от своей идеи, однако никаких распоряжений относительно военных вторжений на территорию Венесуэлы от него до сих пор не поступало. По предварительной информации, Дональд Трамп поднимал данную тему в разговоре с колумбийским лидером Хуаном Мануэлем Сантосом. Также вопрос обсуждался в прошлом году в ходе неофициальной встречи с представителями четырёх латиноамериканских государств. Ни один из участников встречи не поддержал идею американского президента.





Белый дом отказался комментировать данную информацию. Но представитель Совета национальной безопасности отметил, что США рассмотрят все имеющиеся в их распоряжении варианты, чтобы оказать помощь в восстановлении демократии и стабильности в Венесуэле. Под руководством Дональда Трампа, Соединённые Штаты, Канада и Европейский Союз ввели санкции в отношении десятков высокопоставленных венесуэльских чиновников, включая Николаса Мадуро, из-за обвинений в коррупции, торговле наркотиками и нарушениях прав человека.





Николас Мадуро, который долгое время утверждал, что США готовит военные проекты по Венесуэле, в течение нескольких дней после того, как американский лидер заявил о военном вторжении, наполнил улицы Каракаса лоялистами, чтобы осудить агрессивность Дональда Трампа. Он также заявил, что под арест попадёт каждый, кто готовил план о его свержении с администрацией президента Соединённых Штатов.







