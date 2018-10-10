ИА «Ореанда-Новости». Лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление о том, что рассмотрел бы в качестве кандидатуры на пост постоянного представителя американской стороны при Организации Объединённых Наций своего бывшего советника Дину Пауэлл.



Об этом глава Белого дома сообщил в ходе встречи с представителями средств массовой информации. Помимо администрации Трампа, Дина Пауэлл работала также в государственном департаменте и в Белом доме во времена президента Джорджа Буша-старшего. В настоящее время она состоит в руководстве инвестиционного банка Goldman Sachs Group.



Об этом глава Белого дома сообщил в ходе встречи с представителями средств массовой информации. Помимо администрации Трампа, Дина Пауэлл работала также в государственном департаменте и в Белом доме во времена президента Джорджа Буша-старшего. В настоящее время она состоит в руководстве инвестиционного банка Goldman Sachs Group.

Американским президентом было отмечено, что окончательное решение ему поможет принять нынешний постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли, которая планирует покинуть свой пост в конце текущего года.





Главой Белого дома были опровергнуты слухи о возможном назначении его дочери на должность постоянного представителя Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций. По словам американского лидера, Иванка Трамп “была бы замечательной” на должности постпреда, однако он опасается “быть обвинённым в кумовстве”. Отметим, Иванка Трамп также является советником главы Соединённых Штатов.





Никки Хейли, которая с января 2017 года занимала пост постоянного представителя американской стороны при ООН, 9 октября объявила о своей отставке. Она была утверждена на посту постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций спустя четыре дня после того, как Дональд Трамп вступил на пост президента 20 января прошлого года. Во время встречи с журналистами Никки Хейли подчеркнула, что уходит в отставку не по личным причинам. О своих дальнейших планах она не сообщила.





Американский президент высоко оценил проделанную Никки Хейли работу и пообещал ей место в администрации, если она решит вернуться в Белый дом. Дональд Трамп также пообещал назвать её преемника на посту постпреда Соединённых Штатов при ООН в течение двух-трёх недель.





По данным американских СМИ, некоторые высокопоставленные чиновники США, которые занимаются внешней политикой государства, были удивлены новостью об отставке Никки Хейли.





