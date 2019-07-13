ИА «Ореанда-Новости» . Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на меморандум, подписанный американским лидером.

В документе указано, что Трамп 12 июля поставил под сомнение выводы Министерства торговли США, которое заявило, что импорт урана из-за рубежа угрожает национальной безопасности страны. Такие выводы были сделаны в связи с тем, что в 2017 году объём добычи урана на внутреннем рынке США составил всего 7%, остальная часть была доставлена из Канады, Австралии и России.

Глава государства обратился к нескольким профильным американским ведомствам с требованием провести более подробный анализ аспектов, которые относятся с национальной безопасности страны, «применительно ко всей цепи поставок ядерного топлива». Уточняется, что анализ будет проводиться в течение 90 дней.

По данным ТАСС, Минторг США провёл расследование в отношении поставок урана в Соединенные Штаты из-за рубежа в связи с обращениями двух американских компаний — UR-Energy и Energy Fuels, которые занимаются добычей урановой руды. Представители предприятий выразили уверенность, что добыча урана на внутреннем рынке США резко повысит их доходы. В министерстве отметили, что расследование осуществлялось для установления фактов ущерба, который могут наносить национальной безопасности США поставки урана из-за рубежа.