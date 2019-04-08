ИА «Ореанда-Новости» Глава Секретной Службы США Рэндольф Аллес снят с должности по решению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц из американской администрации.

Пока Аллес всё ещё исполняет свои обязанности. Однако по информации издания, Трамп распорядился оформить отставку главы ведомства. Комментариев от Белого дома и Секретной службы не поступало.

Предположительно, причиной увольнения Алеса мог стать недавний инцидент, когда гражданка Китая с двумя паспортами КНР и флешкой с вредоносной программой смогла незаконно проникнуть на территорию дома президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает телеканал.