ИА "Ореанда-Новости" Личный помощник президента США была уволена после того, как позволила себе излишнюю откровенность.

Мадлен Вестерхаут заявила журналистам, что её отношения с Трампом лучше, чем у него с родными дочерьми. Также она поведала, что президент считает свою дочь Тиффани излишне полной и потому не любит фотографироваться с ней.

Американский лидер уволил Вестерхаут. Трамп при этом отметил, что Мадлен была хорошей сотрудницей, но её слова его немного обидели.

Кроме того, Трамп встал на защиту дочери Тиффани. Он заявил, что она усердно учится и в целом хороший человек.