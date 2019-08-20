20.08.2019, 22:20
Трамп в десятый раз стал дедушкой
ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп стал дедушкой уже в десятый раз, пишет РБК.
О прибавлении в семье рассказал сын президента Эрик, жена которого родила дочку. Малышку назвали Каролиной.
Эрик Трамп — младший сын президента США и исполнительный вице-президент в компании отца The Trump Organization. У него есть ещё один ребёнок. Кроме двух детей Эрика, у Дональда Трампа ещё пять внуков от сына Дональда Трампа-младшего и трое — от дочери Иванки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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