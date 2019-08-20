ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп стал дедушкой уже в десятый раз, пишет РБК.



О прибавлении в семье рассказал сын президента Эрик, жена которого родила дочку. Малышку назвали Каролиной.



Эрик Трамп — младший сын президента США и исполнительный вице-президент в компании отца The Trump Organization. У него есть ещё один ребёнок. Кроме двух детей Эрика, у Дональда Трампа ещё пять внуков от сына Дональда Трампа-младшего и трое — от дочери Иванки.