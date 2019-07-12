ИА «Ореанда-Новости» Вечером 11 июля президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближающимся тропическим штормом «Барри».

В заявлении вашингтонского пресс-пула указано, что глава государства дал распоряжение оказать помощь на федеральном уровне, чтобы поддержать усилия властей штата и муниципалитетов в чрезвычайных условиях. Введение режима чрезвычайной ситуации даёт возможность привлекать ресурсы федерального бюджета.

Тропический шторм «Барри» образовался в Мексиканском заливе поблизости от побережья американских штатов Луизиана и Миссисипи. В некоторых прибрежных округах Луизиана объявлена эвакуация. Ожидается, что в ночь на 13 июля «Барри» может достигнуть берегов США и усилиться до уровня урагана.