ИА «Ореанда-Новости». Дональд Трамп прокомментировал покупку Турцией 3РК С-400.

Лидер США выразил своё мнение по поводу закупки турецкой стороной С-400 российского производства на совместной с Эрдоганом пресс-конференции в Вашингтоне. Пресс-конференция проводится по окончанию переговоров между государствами.

Трамп отметил, что они всё ещё обсуждают и будут обсуждать этот вопрос. Кроме того, он заявил, что надеется на скорое изменение ситуации. Лидеры обеих стран уже попросили глав внешнеполитических ведомств и советников по безопасности государств приступить к решению этой проблемы.

Эрдоган также заявил, что покупка С-400 и F-35 (американские истребители) стала одной из тем переговоров. Он всё ещё выступает "за" покупку американской системы ПВО Patriot.