ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Ирана Хасан Роухани посещает Европейские страны с целью урегулирования вопросов о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Вчера и сегодня глава Исламской Республики находился в Швейцарии, следом он планирует лететь в Австрию. США такой расклад не понравился.

8 мая текущего года президент Штатов Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения с Ираном по ядерной программе, которое было принято шестью странами: Россия, США, Великобритания, Франция, Германия и Китай. Согласно соглашению, был разработан определенный план действий, выполнение которого гарантирует Ирану снятие с государства санкций Соединенных Штатов Америки, Европейского союза и СБ ООН.

Президент Швейцарии Ален Барсе высказался в ответ на критику США, что поддержание контакта с Ираном - важный аспект в системе международных отношений. Он также сказал, что Швейцария выполняет свою роль на международной арене, контактируя с другими странами, а Иран сейчас - важный игрок. «Наши усилия по установлению мира и поддержанию диалога известны всем, они поддерживаются и приветствуются всеми", - высказался президент Швейцарии на пресс-конференции после переговоров с Хасаном Роухани.

Также остальные члены шести стран Соглашения, признанные международными посредниками, выступили против критики Соединенных Штатов Америки, поддерживая идею общения с Исламской Республикой. Европейские партнеры Белого дома сделали заявление, согласно которому они будут продолжать соблюдать условия, принятые Соглашением, и Совместный всеобъемлющий план действий для Ирана (СВПД), отменяющий санкции против государства при выполнении им этого плана, все еще действителен.