Газета Palm Beach Daily News выяснила, сыновья президента приобрели у одной из сестёр президента дом с девятью комнатами во Флориде за 18,5 миллиона долларов. Из этой суммы в ипотеку было взято 11,2 миллиона долларов. Однако неизвестно сколько из этой суммы брал Трамп.Всего у Трампа 14 кредитов, из них три – на сумму свыше 50 миллионов долларов.