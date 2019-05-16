16.05.2019, 23:29
Трамп взял ипотеку на 5 млн долларов
ИА «Ореанда-Новости». Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп взял в прошлом году ипотеку на сумму свыше 5 миллионов долларов.
Газета Palm Beach Daily News выяснила, сыновья президента приобрели у одной из сестёр президента дом с девятью комнатами во Флориде за 18,5 миллиона долларов. Из этой суммы в ипотеку было взято 11,2 миллиона долларов. Однако неизвестно сколько из этой суммы брал Трамп.
Всего у Трампа 14 кредитов, из них три – на сумму свыше 50 миллионов долларов.
Газета Palm Beach Daily News выяснила, сыновья президента приобрели у одной из сестёр президента дом с девятью комнатами во Флориде за 18,5 миллиона долларов. Из этой суммы в ипотеку было взято 11,2 миллиона долларов. Однако неизвестно сколько из этой суммы брал Трамп.
Всего у Трампа 14 кредитов, из них три – на сумму свыше 50 миллионов долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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