23.10.2018, 01:22
Трамп заявил, что Китай должен быть включен в Договор о РСМД
ИА «Ореанда-Новости». Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о том, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности должен охватывать не только российскую и американскую стороны, но и Китайскую Народную Республику.
Об этом глава Белого дома заявил в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Однако американский лидер указал на то, что намерен вывести Вашингтон из соглашения, о чём он уже объявил 21 октября. Он предъявил обвинения властям российского государства в том, что ими не соблюдались условия этого договора.
Об этом глава Белого дома заявил в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Однако американский лидер указал на то, что намерен вывести Вашингтон из соглашения, о чём он уже объявил 21 октября. Он предъявил обвинения властям российского государства в том, что ими не соблюдались условия этого договора.
Дональд Трамп подчеркнул, что американской стороне стоило выйти из Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности “годы тому назад”.
По словам главы Белого дома, Соединённые Штаты планируют наращивать свой ядерный арсенал до тех пор, пока остальные государства “не придут в чувство”.
Он подчеркнул, что американская сторона будет готова к сокращению ядерных вооружений, если сторонам удастся достигнуть взаимопонимания по вопросам такого рода.
По словам главы Белого дома, Соединённые Штаты планируют наращивать свой ядерный арсенал до тех пор, пока остальные государства “не придут в чувство”.
Он подчеркнул, что американская сторона будет готова к сокращению ядерных вооружений, если сторонам удастся достигнуть взаимопонимания по вопросам такого рода.
Напомним, в 2014 года американские власти впервые предъявили обвинения Российской Федерации в нарушении Договора о РСМД. Затем Соединённые Штаты многократно повторяли этот вывод. Российские власти в ответ на обвинения выражали категорическое несогласие. Москва выдвигает Вашингтону встречные претензии, которые относятся к выполнению ДРСМД. Данный договор был заключён СССР и США в декабре 1987 года на территории Вашингтона.
В прошлом году Госдепартамент предупредил, что американская сторона начнет принимать “меры экономического и военного характера”, если российские власти не будут выполнять свои обязательства по договору. Американским внешнеполитическим ведомством было отмечено, что Соединёнными Штатами рассматриваются экономические и военные меры, которые включают “анализ военных концепций и возможных вариантов действий, в том числе разработку наземных ракетных систем средней и меньшей дальности”. Представители ведомства указали на то, что эти меры позволят американской стороне защищать себя и своих союзников в том случае, если Российской Федерацией не будут соблюдаться условия договора.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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