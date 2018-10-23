ИА «Ореанда-Новости». Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о том, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности должен охватывать не только российскую и американскую стороны, но и Китайскую Народную Республику.



Об этом глава Белого дома заявил в ходе встречи с представителями средств массовой информации.



Однако американский лидер указал на то, что намерен вывести Вашингтон из соглашения, о чём он уже объявил 21 октября. Он предъявил обвинения властям российского государства в том, что ими не соблюдались условия этого договора.



Об этом глава Белого дома заявил в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Дональд Трамп подчеркнул, что американской стороне стоило выйти из Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности “годы тому назад”.



По словам главы Белого дома, Соединённые Штаты планируют наращивать свой ядерный арсенал до тех пор, пока остальные государства “не придут в чувство”.



Он подчеркнул, что американская сторона будет готова к сокращению ядерных вооружений, если сторонам удастся достигнуть взаимопонимания по вопросам такого рода.





Напомним, в 2014 года американские власти впервые предъявили обвинения Российской Федерации в нарушении Договора о РСМД. Затем Соединённые Штаты многократно повторяли этот вывод. Российские власти в ответ на обвинения выражали категорическое несогласие. Москва выдвигает Вашингтону встречные претензии, которые относятся к выполнению ДРСМД. Данный договор был заключён СССР и США в декабре 1987 года на территории Вашингтона.





В прошлом году Госдепартамент предупредил, что американская сторона начнет принимать “меры экономического и военного характера”, если российские власти не будут выполнять свои обязательства по договору. Американским внешнеполитическим ведомством было отмечено, что Соединёнными Штатами рассматриваются экономические и военные меры, которые включают “анализ военных концепций и возможных вариантов действий, в том числе разработку наземных ракетных систем средней и меньшей дальности”. Представители ведомства указали на то, что эти меры позволят американской стороне защищать себя и своих союзников в том случае, если Российской Федерацией не будут соблюдаться условия договора.









