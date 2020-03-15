ИА «Ореанда-Новости». Президент США призвал не закупать впрок еду и товары первой необходимости. Слова Дональда Трампа приводятся в сообщении пресс-службы Белого дома.

Трамп обсудил ситуацию с поставками продовольственной продукции других необходимых гражданам товаров с руководителями крупнейших торговых сетей страны. Поставки в США прочные, поэтому у американцев нет необходимости закупать и копить дома предметы первой необходимости.

Лидер США также призвал торговые сети обеспечивать стабильные поставки и достаточное количество товаров, чтобы жители страны чувствовали себя в безопасности, глядя на заполненные полки.

