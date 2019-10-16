ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп заявил, что помощью России сирийской стороне не является поводом для его беспокойства, пишет «Интерфакс».



Трамп отметил, что, если Сирия может получить помощь от России, это отлично. Кроме того, американский лидер добавил, что курды «не являются ангелами». Трамп подчеркнул, что курдское ополчение располагает хорошим оборонным потенциалом и знает, как защитить себя.



Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии, пытаясь вытеснить курдских ополченцев из соседних с турецкой границей районов.