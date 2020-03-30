30.03.2020, 07:31
Трамп заявил, что США не будут защищать бесплатно Меган Маркл и принца Гарри
ИА «Ореанда-Новости». Дональд Трамп, президент США, заявил, что его страна не намерена оплачивать расходы на обеспечение безопасности Меган Маркл и британского принца Гарри. Об этом лидер США сообщил в Twitter.
В начале своего сообщения Трамп указал на то, что является поклонником всей Великобритании и королевы Елизаветы II.
Американский президент также сказал, что у него появилась информация о том, что британский принц и его супруга, которые ранее находились на территории Канады, перебрались в США.
При этом Трамп отметил, что принц Гарри и Меган Маркл должны сами платить за свою безопасность. Он уведомил, что США не намерены оплачивать меры по обеспечению безопасности семьи принца.
В начале своего сообщения Трамп указал на то, что является поклонником всей Великобритании и королевы Елизаветы II.
Американский президент также сказал, что у него появилась информация о том, что британский принц и его супруга, которые ранее находились на территории Канады, перебрались в США.
При этом Трамп отметил, что принц Гарри и Меган Маркл должны сами платить за свою безопасность. Он уведомил, что США не намерены оплачивать меры по обеспечению безопасности семьи принца.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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