ИА «Ореанда-Новости». Дональд Трамп, президент США, заявил, что его страна не намерена оплачивать расходы на обеспечение безопасности Меган Маркл и британского принца Гарри. Об этом лидер США сообщил в Twitter.

В начале своего сообщения Трамп указал на то, что является поклонником всей Великобритании и королевы Елизаветы II.

Американский президент также сказал, что у него появилась информация о том, что британский принц и его супруга, которые ранее находились на территории Канады, перебрались в США.

При этом Трамп отметил, что принц Гарри и Меган Маркл должны сами платить за свою безопасность. Он уведомил, что США не намерены оплачивать меры по обеспечению безопасности семьи принца. 