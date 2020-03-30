В начале своего сообщения Трамп указал на то, что является поклонником всей Великобритании и королевы Елизаветы II.Американский президент также сказал, что у него появилась информация о том, что британский принц и его супруга, которые ранее находились на территории Канады, перебрались в США.При этом Трамп отметил, что принц Гарри и Меган Маркл должны сами платить за свою безопасность. Он уведомил, что США не намерены оплачивать меры по обеспечению безопасности семьи принца.