Однако американский лидер отметил, что скорее всего премию он никогда не получит, пишут РИА Новости. Трамп напомнил, что Нобелевскую премию мира получил его предшественник Барак Обама, при этом он даже не знал, за что ему её дают.При этом Трамп рассказал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее признался, что предлагал номинировать его на премию мира от имени Японии.. В Нобелевском комитете отметили, что 44-й президент США укрепил международную дипломатию и сотрудничество между людьми. Но позже некоторые члены комитета пожалели о этом решении., в том числе 219 человек и 85 организаций. В истории премии это число номинантов одно из самых больших в истории. Больше было только в 2016 году - тогда на Нобелевскую премию мира претендовали 376 кандидатов.А в прошлом году эту премию получили хирург Дени Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитница из Ирака Надя Мурад, которая была в сексуальном рабстве в запрещённой в России группировке «Исламское государство». В прошлом году размер премии мира составил 9 миллионов шведских крон (это чуть больше одного миллиона долларов). Лауреаты премии обычно направляют на благотворительные проекты.