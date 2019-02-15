15.02.2019, 21:31
Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира
ИА «Ореанда-Новости». Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он достоин Нобелевской премии мира.
Однако американский лидер отметил, что скорее всего премию он никогда не получит, пишут РИА Новости. Трамп напомнил, что Нобелевскую премию мира получил его предшественник Барак Обама, при этом он даже не знал, за что ему её дают.
Трамп же, по его собственному мнению, достоин премии мира из-за его налаживания отношений с КНДР и главой государства Ким Чен Ыном. Кроме того, президент США заявил о том, что причастен к предотвращению гибели мирных жителей в результате антитеррористической операции России, Ирана и Сирии в Идлибе.
При этом Трамп рассказал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее признался, что предлагал номинировать его на премию мира от имени Японии.
Обаме присудили Нобелевскую премию мира в 2009 году. В Нобелевском комитете отметили, что 44-й президент США укрепил международную дипломатию и сотрудничество между людьми. Но позже некоторые члены комитета пожалели о этом решении.
В этом году на Нобелевскую премию мира выдвинуто 304 кандидата, в том числе 219 человек и 85 организаций. В истории премии это число номинантов одно из самых больших в истории. Больше было только в 2016 году - тогда на Нобелевскую премию мира претендовали 376 кандидатов.
А в прошлом году эту премию получили хирург Дени Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитница из Ирака Надя Мурад, которая была в сексуальном рабстве в запрещённой в России группировке «Исламское государство». В прошлом году размер премии мира составил 9 миллионов шведских крон (это чуть больше одного миллиона долларов). Лауреаты премии обычно направляют на благотворительные проекты.
Однако американский лидер отметил, что скорее всего премию он никогда не получит, пишут РИА Новости. Трамп напомнил, что Нобелевскую премию мира получил его предшественник Барак Обама, при этом он даже не знал, за что ему её дают.
Трамп же, по его собственному мнению, достоин премии мира из-за его налаживания отношений с КНДР и главой государства Ким Чен Ыном. Кроме того, президент США заявил о том, что причастен к предотвращению гибели мирных жителей в результате антитеррористической операции России, Ирана и Сирии в Идлибе.
При этом Трамп рассказал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее признался, что предлагал номинировать его на премию мира от имени Японии.
Обаме присудили Нобелевскую премию мира в 2009 году. В Нобелевском комитете отметили, что 44-й президент США укрепил международную дипломатию и сотрудничество между людьми. Но позже некоторые члены комитета пожалели о этом решении.
В этом году на Нобелевскую премию мира выдвинуто 304 кандидата, в том числе 219 человек и 85 организаций. В истории премии это число номинантов одно из самых больших в истории. Больше было только в 2016 году - тогда на Нобелевскую премию мира претендовали 376 кандидатов.
А в прошлом году эту премию получили хирург Дени Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитница из Ирака Надя Мурад, которая была в сексуальном рабстве в запрещённой в России группировке «Исламское государство». В прошлом году размер премии мира составил 9 миллионов шведских крон (это чуть больше одного миллиона долларов). Лауреаты премии обычно направляют на благотворительные проекты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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