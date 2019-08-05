ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс ужесточить закон о продаже оружия в стране, пишет «Интерфакс».



Кроме того, американский лидер заявил, что нужно принять иммиграционную реформу. Своё заявление Трамп сделал после двух инцидентов со стрельбой - в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо. Всего погибло 30 человек.



Трамп подчеркнул, что власти страны не должны, чтобы эти люди погибли напрасно. Президент также он возложил на СМИ ответственность за безопасность в стране, так как, по мнению Трампа, фейковые СМИ сносят свой вклад в «разжигание злобы и ненависти».