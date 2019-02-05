05.02.2019, 20:16
Трамп заявил о создании «живой» стены из военных на мексиканской границе
ИА «Ореанда-Новости». Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил о готовности задействовать существенное число военных для противодействия нелегалам, которые пытаются проникнуть в страну из Мексики.
По словам американского лидера, всё больше и больше мигрантов пытаются проникнуть в США с мексиканской границы. Трамп отметил, что туда уже были посланы дополнительные военные силы, однако этого недостаточно.
Президент США отметил, что он не исключает, что придётся создать «живую стену», если того потребует ситуация. «Если бы у нас была реальная стена, то поток нелегальных иммигрантов перестал бы быть для нас событием», - заявил Трамп.
Напомним, что Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой с воей предвыборной программе. Для строительства он потребовал выделить ему из бюджета около 5,7 миллиардов долларов. Однако демократы высказались против этой инициативы.
В итоге разногласий по поводу стены встала работа американского правительства – политики никак не могли утвердить бюджет. Без финансирования оказались девять министерств с 800 тысячами сотрудников, из них 380 тысяч были отправлены в неоплачиваемые отпуска.
В результате в конце января Трамп подписал законопроект о выделении денег на работу правительства. Теперь до 15 февраля власти должны прийти к какому-то консенсусу по поводу стены. При этом Трамп заявил, что допустит ещё один шатдаун, если конгресс всё же не выделит денег на строительство. Переговоры между сторонами прошли 1 февраля. Трамп тогда заявил, что «пустая трата времени». Президент отметил, что через две недели примет меры самостоятельно.
При этом отмечается, что эта приостановка в работе американского правительства стала самой долгой за всю историю – работа была остановлена на 22 дня. До этого правительство останавливало работу на такой долгий срок в декабре 1995 - январе 1996 года при президенте Билле Клинтоне, тогда шатдаун продлился 21 день.
По словам американского лидера, всё больше и больше мигрантов пытаются проникнуть в США с мексиканской границы. Трамп отметил, что туда уже были посланы дополнительные военные силы, однако этого недостаточно.
Президент США отметил, что он не исключает, что придётся создать «живую стену», если того потребует ситуация. «Если бы у нас была реальная стена, то поток нелегальных иммигрантов перестал бы быть для нас событием», - заявил Трамп.
Напомним, что Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой с воей предвыборной программе. Для строительства он потребовал выделить ему из бюджета около 5,7 миллиардов долларов. Однако демократы высказались против этой инициативы.
В итоге разногласий по поводу стены встала работа американского правительства – политики никак не могли утвердить бюджет. Без финансирования оказались девять министерств с 800 тысячами сотрудников, из них 380 тысяч были отправлены в неоплачиваемые отпуска.
В результате в конце января Трамп подписал законопроект о выделении денег на работу правительства. Теперь до 15 февраля власти должны прийти к какому-то консенсусу по поводу стены. При этом Трамп заявил, что допустит ещё один шатдаун, если конгресс всё же не выделит денег на строительство. Переговоры между сторонами прошли 1 февраля. Трамп тогда заявил, что «пустая трата времени». Президент отметил, что через две недели примет меры самостоятельно.
При этом отмечается, что эта приостановка в работе американского правительства стала самой долгой за всю историю – работа была остановлена на 22 дня. До этого правительство останавливало работу на такой долгий срок в декабре 1995 - январе 1996 года при президенте Билле Клинтоне, тогда шатдаун продлился 21 день.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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