По словам американского лидера, всё больше и больше мигрантов пытаются проникнуть в США с мексиканской границы. Трамп отметил, что туда уже были посланы дополнительные военные силы, однако этого недостаточно.. «Если бы у нас была реальная стена, то поток нелегальных иммигрантов перестал бы быть для нас событием», - заявил Трамп.Напомним, что. Однако демократы высказались против этой инициативы.. Без финансирования оказались девять министерств с 800 тысячами сотрудников, из них 380 тысяч были отправлены в неоплачиваемые отпуска.В результате в конце января Трамп подписал законопроект о выделении денег на работу правительства. Теперь до 15 февраля власти должны прийти к какому-то консенсусу по поводу стены. При этом Трамп заявил, что допустит ещё один шатдаун, если конгресс всё же не выделит денег на строительство. Переговоры между сторонами прошли 1 февраля. Трамп тогда заявил, что «пустая трата времени». Президент отметил, что через две недели примет меры самостоятельно.При этом отмечается, что эта приостановка в работе американского правительства стала самой долгой за всю историю – работа была остановлена на 22 дня. До этого правительство останавливало работу на такой долгий срок в декабре 1995 - январе 1996 года при президенте Билле Клинтоне, тогда шатдаун продлился 21 день.