ИА «Ореанда-Новости». Президента США уличили в продвижении непроверенных лекарств для лечения COVID-19. О том, что Трамп надавил на органы здравоохранения, чтобы ввести в оборот непроверенные препараты, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство уточнило, что речь идёт о противомалярийных препаратах хлорохин и гидроксихлорохин.

Сообщается, что американский лидер лично обратился к чиновникам США, чтобы ускорить применение лекарств. Вскоре после этого врачам было выдано разрешение на назначение данных препаратов от коронавируса COVID-19.

Отмечается, что президент просил одобрить те лекарства, чья эффективность против нового коронавируса не была доказана. Их бы не применяли, если бы не чрезвычайная ситуация с пандемией, сообщает агентство.

30 марта Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов были разрешены гидроксихлорохин и хлорохин, несмотря на то, что они могут вызвать аритмию, прерывание ритма сердца или слепоту.