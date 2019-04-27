ИА «Ореанда-Новости» "Транснефть" сообщает, что загрязнение произошло через "Самаратранснефть-терминал", который является частным. Отметим, что последний принимает нефть от нескольких небольших производителей топлива и анализирует её качество.

По факту загрязнения нефти правоохранительные органы начали проверку, уже возбуждено уголовное дело. В настоящее время в Самаре в офисах неcкольких коммерческих фирм проводятся следственные действия — силовики пытаются понять, причастны ли они к преступлению.

Напомним, в Минске прошла встреча представителей нефтепроводных и нефтеперерабатывающих компаний из Польши, Белоруссии, России и Украины. На ней представители структур обсудили возможность наладить транспортировку топлива в Белоруссию и европейские государства.

Известно также, что "Самаратранснефть-терминал" продали два года назад ООО "Нефтеперевалка". Но в настоящее время у данной организации нет собственного подключения к трубопроводу АК "Транснефть".

Напомним, организация «Транспетрол», выступающая в качестве оператора словацкого участка нефтепровода «Дружба», заявила об остановке прокачки топлива из РФ. Как оказалось, предприятие Slovnaft отказалось принимать нефть в связи с тем, что она была низкого качества. Подобная проблема произошла и в Белоруссии, где тоже проходит «Дружба». Российский оператор - компания «Транснефть», выявила повышенное содержание в нефти хлоридов. Спустя время прием нефти прекратила и Польша.