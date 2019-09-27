Такое заявление сделала глава этого специального административного района в Китае Кэрри Лам.

По информации, предоставленной главой администрации Гонконга Кэрри Лам, некоторые из требований, выдвинутых протестантами, не могут быть выполнены государственными властями, так как противоречат букве закона. Речь идёт о намерении протестующих освободить задержанных участников митингов. Кэрри Лам отметила, что выпустить из-под стражи всех участников протестов нереально – власть не допустит освобождения демонстрантов без проведения соответствующих процедур, предусмотренных законодательством страны. Такое заявления сделала глава администрации Гонконга в минувший четверг, 26 сентября, во время проведения публичных дебатов.

Напомним, что акции протеста, характеризующиеся массовым участием, проходят на территории специального административного района в Китайской Народной Республике на протяжении последних трёх месяцев. Ранее Кэрри Лам пошла на уступки демонстрантам и согласилась выполнить одно их требование. Речь идёт о законопроекте об экстрадиции, согласно которому Гонконг может выдавать правонарушителей материковому Китаю. Кэрри Лам согласилась отозвать этот законопроект. Всего протестующие выдвинули пять требований. Остальные требования остались без внимания или получили отказ в выполнении, поэтому в Гонконге продолжаются акции протеста, выраженные в беспорядках и поджогах, особенно в выходные и праздничные дни.