ИА "Ореанда-Новости" По словам эпидемиологов, каждый третий житель Камбоджи носит в своём организме личинки паразитического червя. Латинское наименование паразита звучит как Strongyloides stercoralis. Паразит может вызвать чесотку и проблемы с желудочно-кишечным трактом, утверждают специалисты.

По словам исследователя из базельского университета (Швейцария) Питера Одерматта, власти Камбоджи должны незамедлительно начать борьбу с распространением этого недуга. Проблема в том, что не все местные жители могут позволить купить себе необходимые лекарства. Поэтому правительство должно либо снизить цены на существующие, либо создать новые дешёвые аналоги. Таким образом, нагрузка на здоровье нации будет существенно снижена, заключил Отерманн.

Ареал распространения паразитических червей представлен странами Африки и Азии. Не только местные жители, но и туристы становятся жертвами этой болезни. Сложность в лечении заключается в том, что большинство паразитов плохо изучены, поэтому и нет соответствующих лекарств для того, чтобы вылечить заболевших людей. Бороться с паразитами призывают и медики – черви, к примеру, могут стать переносчиками ВИЧ.

Когда паразитический червь попадает в организм человека, то симптомы заражения выявляются не сразу. Некоторые камбоджийцы до настоящего времени не знают, что они являются переносчиками болезни. Болезнь даёт о себе знать, когда иммунитет человека снижается или во время другой, менее опасной болезни. В таком случае, летальный исход – наиболее вероятный исход болезни.

Зарубежным медикам удалось произвести масштабное исследование по выявлению паразитов среди населения Камбоджи. Результаты их деятельности впечатляют – треть населения заражена паразитами. Своим исследованием учёные призывают местные власти и Всемирную организацию здравоохранения немедленно обратить внимание на эту проблему.