01.05.2019, 17:01
Трейлер экранизации известной игры Sonic the Hedgehog попал в сеть
ИА "Ореанда-Новости" Экранизация известной игры была под сомнением у кинокритиков, однако вышедший в сеть трейлер показал, что фильм будет по-настоящему интересным. Героем фильма стал синий человекоподобный ёж. С 90-х годов прошлого века он является талисманом компании Sega. Персонаж был создан гейм-дизайнером из Японии Наото Осимой, а также программистом Юдзи Нако и дизайнером Хирокадзу Ясухарой.
Режиссёром экранизации про ежа, обладающего способностью перемещаться со сверхзвуковой скоростью, выступил 40-летний Джефф Фаулер. Американский режиссёр и художник по визуальным эффектам ранее был номинирован на премию Оскар за лучший анимационный короткометражный фильм «Суслик Брок». Вместе с Нилом Х.Морицем Фаулер станет и продюсером фильма про героя комиксов и мультфильмов.
Что касается сюжета экранизации, то популярный среди геймеров 1990-х годов синий ёж попадает в мир людей. Его геройская миссия заключается в том, чтобы помешать захватническим планам безумного учёного. Помогает ему в этом полицейский Том Вачовски. Вместе они противостоят злодейским мечтам захватить Соника и использовать его суперсилы. Роль злодея мастерски исполнил голливудский актёр Джим Керри. В фильме также снялись Бен Шварц и Джеймс Марсден.
Фильм начали снимать в июле 2018 года. Бюджет оценивается в 90 миллионов долларов. Премьера "Соник в кино" запланирована на ноябрь текущего года.
Режиссёром экранизации про ежа, обладающего способностью перемещаться со сверхзвуковой скоростью, выступил 40-летний Джефф Фаулер. Американский режиссёр и художник по визуальным эффектам ранее был номинирован на премию Оскар за лучший анимационный короткометражный фильм «Суслик Брок». Вместе с Нилом Х.Морицем Фаулер станет и продюсером фильма про героя комиксов и мультфильмов.
Что касается сюжета экранизации, то популярный среди геймеров 1990-х годов синий ёж попадает в мир людей. Его геройская миссия заключается в том, чтобы помешать захватническим планам безумного учёного. Помогает ему в этом полицейский Том Вачовски. Вместе они противостоят злодейским мечтам захватить Соника и использовать его суперсилы. Роль злодея мастерски исполнил голливудский актёр Джим Керри. В фильме также снялись Бен Шварц и Джеймс Марсден.
Фильм начали снимать в июле 2018 года. Бюджет оценивается в 90 миллионов долларов. Премьера "Соник в кино" запланирована на ноябрь текущего года.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии