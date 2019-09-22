ИА «Ореанда-Новости» Управление МВД России по Омской области сообщило, что три жителя столицы региона получили огнестрельные ранения в результате конфликта с двумя неустановленными лицами.

Инцидент произошёл около часа ночи по местному времени (22 часа 21 сентября по Москве) возле кафе на улице Окружная дорога. Пострадавшие – граждане 1985, 1987 и 1989 года рождения – доставлены в больницу. Агентство «Интерфакс» сообщило, что по предварительным данным огонь производился из травматического оружия, «все трое получили ранения в области туловища».

«В отделе полиции № 6 УМВД России по городу Омску проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», – сообщили сотрудники регионального правоохранительного ведомства.