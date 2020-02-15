ИА «Ореанда-Новости» . Эксперты обсудили необходимость снижения стоимости энергетического ресурса после заявления украинского правительства о падении цены на газ на 25% за предыдущий год. Об этом сообщает издание REGNUM.

Заявление о снижении стоимости газа для украинцев на 25% сделал эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса и министр энергетики Алексей Оржел. Политик отметил, что снижение цены полностью является заслугой правительства Гончарука.

Проанализировав заявление общественного и политического деятеля, а также сложившуюся энергетическую ситуацию в государстве, эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев объяснил, что цена на данные ресурс для населения Украины на самом деле должна быть снижена на 60% за год. Исследователи обосновал свою позицию тем, что стоимость украинского газа напрямую зависит от цен на нидерландском хабе Dutch TTF, которые в прошлом году упали с 22 евро до 9.