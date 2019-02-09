ИА "Ореанда-Новости". Полиция Парижа перекрыла длинным стальным забором нижнюю часть Елисейских полей – вблизи зданий посольств и резиденции президента Франции. Согласно данным французского телеканала BFMTV, для поддержания правопорядка в столице Франции прошла мобилизация 26 подразделений жандармерии и полиции.

В эту субботу, 9 февраля, в Париже проходит 13-й общенациональный протестный день. В столице страны запланированы четыре акции «жёлтых жилетов». Днём участники манифестации собрались у Триумфальной арки. Согласно информации агентства «ТАСС» на 14 часов мск, всего в акции в столице Франции принимало участие около 200 – 300 человек.

По плану, основная колонна манифестантов проследует от Елисейских полей в сторону левого берега Сены и проследует мимо зданий министерства иностранных дел страны и Национального собрания. После этого участники акции протеста пройдут на восток. Завершится акция 9 февраля митингом на Марсовом поле.

В целом по стране для поддержания правопорядка мобилизованы около 170 подразделений правоохранительных органов. В Париже за безопасность отвечают около трёх тысяч полицейских и жандармов.

Согласно данным российских средств массовой информации, вблизи Елисейский полей начались столкновения протестантов и сотрудников полиции. Против радикально настроенных манифестантов правоохранители применили слезоточивый газ. При этом основная часть манифестантов спокойно движется по намеченному заранее пути в составе колонны.

Как сообщалось ранее, протестные акции «жёлтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Порой мирная демонстрация своей позиции перерастает в столкновения с полицией, как это произошло в конце января текущего года. Задержания радикально настроенных участников протеста проходят каждые выходные.

В начале февраля Государственный совет Франции отказал правозащитным организациям, требующим запретить полицейским применять против демонстрантов гранатомёты, которые стреляют резиновыми снарядами и пулями.