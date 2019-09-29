ИА«Ореанда-Новости» США как никто другой причастно к крупнейшему изменению в поставках иранской нефти. Очевидно, что Дональд Трамп старается оказать сильное давление на Иран, чтобы тот отказался от разработки ядерного оружия.





Азиатские потребители нефтепродуктов вовремя обеспечили безопасность грузовых судов. В последствии это привело к увеличению стоимости за судно. Теперь цена покупки равняется 600 тысячам долларов, а значит ставки в октябре выросли почти на 19 процентов. По Worldscale это составляет примерно 75-76 пунктов.