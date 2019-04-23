23.04.2019, 17:55
ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины
ИА «Ореанда-Новости». Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила, что Владимир Зеленский победил на президентских выборах в стране.
После обработки всех протоколов Зеленский набирает рекордные 73,33% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.
Кроме того, в ЦИК отметили, что 2,31% избирательных бюллетеней признано недействительными. Отмечается, что ещё ни один президент Украины не набирал такое количество голосов.
После обработки всех протоколов Зеленский набирает рекордные 73,33% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.
Кроме того, в ЦИК отметили, что 2,31% избирательных бюллетеней признано недействительными. Отмечается, что ещё ни один президент Украины не набирал такое количество голосов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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