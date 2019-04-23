После обработки всех протоколов Зеленский набирает рекордные 73,33% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.Кроме того, в ЦИК отметили, что 2,31% избирательных бюллетеней признано недействительными. Отмечается, что ещё ни один президент Украины не набирал такое количество голосов.