ИА «Ореанда-Новости» Центральная избирательная комиссия Украины не нашла причин запретить премьеру третьего сезона сериала «Слуга народа», в котором главную роль исполнил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Как заявили в ЦИК, агитацию в кинематографическом произведении можно будет выявить только после того, как состоится премьера сериала.

Ранее Зеленский обвинялся в попытке незаконной политической агитации посредством своего фильма, ЦИК потребовала от кандидата оплатить показы фильма из избирательного фонда.

В качестве аргументов приводились факты, что сам сериал носит такое же название, как и партия Зеленского, а изображённый на экране образ президента «из народа» вызывает расположение к настоящему кандидату. Кроме того, премьера сериала намечена на начало весны, как раз за месяц до президентских выборов, которые пройдут 31 марта. Таким образом, как посчитала ЦИК, Зеленский «заставит» избирателей отдать голос за него.

Зеленский, в ответ на обвинения в агитации, заявил, что все предположения безосновательны и даже поблагодарил общественность за повышенное внимание к нему и его сериалу.

В начале месяца Зеленского заподозрили в проведении агитации и подкупа избирателей. Как сообщали СМИ, он организовал в Ужгороде концерт «Студии Квартал 95», на который пригласил людей бесплатно, хотя в этот же день там проходило это же мероприятие, но билеты на него стоили от 350 до 1950 гривен. Зеленский позже объяснил, что пригласил на концерт ветеранов Донбасса с семьями, инвалидов и других. Кандидат заявил, что часто организовывает подобные благотворительные мероприятия. Но не афиширует их публично.

Через несколько дней выступление Зеленского и актёров «Квартала 95» отменили в Виннице. Как выяснилось, площадка, на которой должно было пройти мероприятие, находилась в ведомстве Минобороны Украины. Актёры сняли видео с извинениями перед поклонниками.



