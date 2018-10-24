ИА «Ореанда-Новости». Руководство футбольного клуба ЦСКА опубликовал пресс-релиз на официальном сайте команды, в котором говорится о том, что болельщикам, пострадавшим в ходе инцидента в римском метро в преддверие матча третьего тура Лиги чемпионов против “Ромы”, будет оказана любая возможна помощь. В сообщении отмечается, что помощь “касается визовой поддержки, замены пропавших авиабилетов, финансовой помощи и так далее”.





Армейский клуб выступил с призывом не делать преждевременных выводов относительно виновников инцидента. По словам руководства ЦСКА, причины поломки эскалатора метро “в центре одной из мировых столиц, где ежедневно перемещаются сотни тысяч римлян и туристов” должны выяснить правоохранительные органы Рима.





Ранее главой Министерства внутренних дел Итальянской Республики Маттео Сальвини сделал заявление о том, что виновниками поломки эскалатора на станции метро Repubblica являются болельщики ЦСКА. Он утверждает, что фанаты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прыгали на ступеньках эскалатора.





В пресс-службе объединения фанатов ЦСКА Red-Blue World сообщили, что информация о том, что причиной поломки эскалатора стали действия болельщиков московского клуба, является ложной.



Отмечается, что всем пострадавшим следует обратиться в клуб болельщиков для подачи коллективного иска в адрес римской стороны. В сообщении пресс-службы Red-Blue World подчеркнули, что обязательно нужно сохранить все справки и выписки, которые были выданы пострадавшим во время лечения.





Вчера, 23 октября, в римском метро произошёл сбой в работе эскалатора, из-за которого пострадали десятки людей. Большая часть пострадавших являются болельщиками армейского клуба.





Напомним, матч, который проходил в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, между “Ромой” и ЦСКА завершился победой итальянского клуба со счётом 3:0. В настоящее время “Рома” занимает вторую позицию в группе G. Московский клуб занимает третье место с четырьмя баллами. В четвёртом туре ЦСКА в “Лужниках” встретится ответном матче с “Ромой”.









