ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Гражданка Румынии Карина Цуркан во вторник, 19 июня, была задержана московским Лефортовским судом по подозрению в шпионаже в пользу Румынии. По информации от ТАСС, ее обвиняют в сборе информации, которая содержит государственную тайну и другие сведения, запрещенные к распространению, и дальнейшей передаче ее в разведсообщества других стран.

На сайте предприятия, занимающегося поставкой электроэнергии за границу, где Цуркан занимает пост топ-менеджера и курирует движение электроэнергии в разные страны, такие как Китай, Польша, страны Прибалтики и Финляндия, написано, что Карина является гражданкой Российской Федерации.

Однако от власти России пока что нет соответствующего подтверждения или опровержения - МВД сообщает, что они не имеют полномочий предоставить информацию в связи с законом «О персональных данных».

Стало известно, что уроженка Молдавии Цуркан отказалась от молдавского гражданства еще в 2016 году, чему есть официальное подтверждение - указ на сайте молдавских органов власти от президента.

Этим же днем топ-менеджер становится гражданкой Румынии. Теодор Мелешкин, глава румынского МИДа, говорит, что у Цуркан есть несколько паспортов.

Как было объявлено ранее, в «Интер РАО» сообщили, что арестованная в отпуске.

Позже был совершен обыск в кабинете замминистра энергетики Вячеслава Кравченко во время его отсутствия на рабочем месте. Сообщается, что Кравченко может стать свидетелем по делу о шпионаже.

«Согласно имеющимся данным, данное лицо имеет также румынское гражданство. МИД Румынии хотел бы обратить внимание на спекулятивный характер информации, появляющейся в российских СМИ, и рекомендует проявлять осторожность при подходе к этому делу,» - сообщает МИД Румынии. Теперь Министерство иностранных дел ждет подробностей и разъяснений по делу Цуркан.

Шпионажем является деятельность иностранных граждан, нарушающая/несущая угрозу российской системе безопасности, а также - сотрудничество граждан Российской Федерации с иностранными спецслужбами, тоже представляющее угрозу.