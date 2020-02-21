21.02.2020, 14:54
Турчинов рассказал, почему Украина не стала объявлять войну России
ИА «Ореанда-Новости». Александр Турчинов, работавший ранее на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, рассказал, почему руководство страны не объявляет войну РФ и не вводит военное положение.
По его словам, многими путаются понятия "военное положение" и "объявление войны". В эфире интернет-канала "Исландия" Турчиновым было сказано, что, к сожалению, Украина не способна объявить войну государству, имеющему ядерное оружие.
Он отмечает, что ещё в 2014 году настаивал на том, чтобы ввести военное положение, но его, на фоне противостояния за власть, не поддержали, так как тогда посчитали, что при военном положении нельзя проводить выборы.
В дальнейшим, заявляет Турчинов, вопрос этот больше не поднимался, так как военное положение послужило бы причиной для прекращения финансовой помощи, предоставляемой МВФ.
По его словам, многими путаются понятия "военное положение" и "объявление войны". В эфире интернет-канала "Исландия" Турчиновым было сказано, что, к сожалению, Украина не способна объявить войну государству, имеющему ядерное оружие.
Он отмечает, что ещё в 2014 году настаивал на том, чтобы ввести военное положение, но его, на фоне противостояния за власть, не поддержали, так как тогда посчитали, что при военном положении нельзя проводить выборы.
В дальнейшим, заявляет Турчинов, вопрос этот больше не поднимался, так как военное положение послужило бы причиной для прекращения финансовой помощи, предоставляемой МВФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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