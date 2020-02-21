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По его словам, многими путаются понятия "военное положение" и "объявление войны". В эфире интернет-канала "Исландия" Турчиновым было сказано, что, к сожалению, Украина не способна объявить войну государству, имеющему ядерное оружие.В дальнейшим, заявляет Турчинов, вопрос этот больше не поднимался, так как военное положение послужило бы причиной для прекращения финансовой помощи, предоставляемой МВФ.