, сообщает телеканал Haber Turk, ссылаясь на источники.

По его данным, первой установку погрузят в транспортный самолёт в воскресенье и отправят заказчику на следующей неделе. При этом до понедельника в Турцию приедут девять технических специалистов из России, которых задействуют в развертывании установки. Как отмечает телеканал, на первом этапе в Турцию доставят один С-400.

Накануне глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что поставки ЗРК могут начаться на следующей неделе. При этом российская сторона не уточняла дату начала поставок, отмечает ТАСС.

Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРК С-400 ещё в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями и различными последствиями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.

Далее, вслед за Турцией был заключен контракт на рекордные $5,43 млрд и с Индией. На это незамедлительно отреагировал госсекретарь США Майкл Помпео. Он обратился к властям страны с призывом отказаться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и рассмотреть альтернативные варианты, сообщалось в ходе брифинга официального представителя Госдепартамента США.

Система С-400 предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплексы способны поражать цели на расстоянии до 400 км.