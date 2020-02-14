14.02.2020, 23:13
Турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре
ИА «Ореанда-Новости». Власти Турции усилили охрану российского посольства в Анкаре, сообщает турецкий дипломат Ирина Касимова.
Решение об усилении мер по охране российского посольства связано с угрозами, которые начали поступать в виде сообщений в различных социальных сетях в адрес Алексея Ерхова, занимающего пост российского посла в Турции.
Ирина Касимова отметила, что скорее всего присылаемые сообщения не представляют реальной угрозы, однако власти страны приняли решение об укреплении охраны.
Ранее посол России в Анкаре отметил, что ситуация в сирийском Идлибе вызвала рост напряжения в социальных сетях.Он также отметил, что последний раз аналогичная ситуация наблюдалась в Турции 5 лет назад, которая привела к убийству российского посла Андрея Карлова.
Решение об усилении мер по охране российского посольства связано с угрозами, которые начали поступать в виде сообщений в различных социальных сетях в адрес Алексея Ерхова, занимающего пост российского посла в Турции.
Ирина Касимова отметила, что скорее всего присылаемые сообщения не представляют реальной угрозы, однако власти страны приняли решение об укреплении охраны.
Ранее посол России в Анкаре отметил, что ситуация в сирийском Идлибе вызвала рост напряжения в социальных сетях.Он также отметил, что последний раз аналогичная ситуация наблюдалась в Турции 5 лет назад, которая привела к убийству российского посла Андрея Карлова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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