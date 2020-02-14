ИА «Ореанда-Новости». Власти Турции предприняли дополнительные меры охраны российского посольства из-за угроз.

Пресс-атташе дипломатической миссии Ирина Касимова рассказала об усилении охраны посольства РФ в Турции. По её словам, властям страны пришлось предпринять дополнительные меры для охраны российских дипломатов в Анкаре. Причиной стали угрозы в адрес посла РФ Алексея Ерхова.

Касимова отметила, что в последнее время можно наблюдать обострение ситуации. Это и привело к тому, что в социальных сетях появились угрозы российскому послу. Скорее всего, они ничего не значат, но дополнительные меры осторожности всё же были предприняты.

Ранее посол России в Турции сообщил о том, что обострение ситуации в сирийском Идлибе стало причиной появления антироссийских настроений в обществе. В адрес самого Ерхова начали поступать угрозы.



