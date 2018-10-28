ИА «Ореанда-Новости». Турецкими военными из артиллерии были обстреляны позиции сил самообороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат.



Об этом сообщают местные средства массовой информации.



Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Удары были нанесены по району Зор Магар, который расположен в северной части Сирийской Арабской Республики. По данным СМИ, турецкие военные атаковали район к востоку от Евфрата впервые. Власти Турецкой Республики считают, силы самообороны сирийских курдов, которые действуют на севере Сирийской Арабской Республики при поддержке Соединённых Штатов Америки, являются террористической организацией, связанной с запрещённой в Анкаре Рабочей партией Курдистана.





В январе текущего года генеральный штаб Вооружённых сил Турецкой Республики Турции объявил о начале операции “Оливковая ветвь” против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с турецкой стороной там действуют боевики “Сирийской свободной армии”. Турецким лидером Тайипом Эрдоганом в марте текущего года было сделано заявление о переходе города Африн под контроль турецкой армии и Свободной армии Сирии.





Дамаск осудил действия Турецкой Республики в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью САР. Власти российского государства в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.





Вчера, 27 октября, турецкий президент по итогам четырёхстороннего саммита, который прошёл на территории города Стамбул, выступил за продолжение оказания гуманитарной помощи сирийскому народу. Он подчеркнул, что процесс возвращения беженцев на родину должен быть осуществлён на безопасной и добровольной основе в соответствии с нормами международного права. Глава Турецкой Республики указал на то, что ЕС должен выполнить обещания по финансовой помощи для решения проблемы беженцев из САР. На встрече лидеры Российской Федерации, Турецкой Республики, Федеративной Республики Германия и Французской Республики — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон — обсудили урегулирование ситуации в Сирии. Длительность встречи составила около трёх часов.











