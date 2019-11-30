ИА «Ореанда-Новости». Проекту «Турецкий поток» будет дан старт в Стамбуле 8 января.

Президент Турции заявил о том, что старт «Турецкому потоку» будет дан 8 января 2020 года. Именно в этот день проект будет официально введён в эксплуатацию. Об этом сам Эрдоган заявил в ходе церемонии запуска газопровода TANAP. Мероприятие транслировалось телеканалом NTV. По каналу TANAP будет поступать азербайджанский газ в Турцию и Европу.

Эрдоган подчеркнул важность предстоящего шага.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган планируют осуществить открытие «Турецкого потока» вместе. Об этом лидеры стран договорились в ходе телефонного разговора.