Мнения были высказаны на встрече в Каире.

Напомним, что в начале октября турецкие власти объявили о начале военной операции, направленной на ликвидацию курдских формирований в Сирии. Районы, на которых действуют курды, находятся в приграничной к Турции территории. По мнению турецкого руководства, эти формирования поддерживаются властями Соединённых Штатов Америки. Америка, в свою очередь, заявила, что не примет участия в этой операции – американские войска будут отведены от места потенциальных военных действий. По словам заместителя министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада, сирийцы настроены защищать свои территории и не допустят агрессивных действий по отношению к сирийской земле и народу.

На трёхсторонней встрече в Каире собрались главы таких государств как Египет, Кипр и Греция. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Кипра Никос Анастасиадис и премьер-министр Греческой Республики Кириакос Мицотакис выразили слова опасения по поводу планов Турции по отношению к Сирии. Представители трёх стран назвали запланированную турецким руководством военную операцию незаконной. Они также высказались за совместную работу для того, чтобы сохранить территориальную ценность сирийского государства. По информации, предоставленной сотрудниками администрации египетского президента, любая попытка Турции вторгнуться в пределы соседнего государства будет расценена как оккупация, а действия, направленные на изменение в демографии Сирии, будут осуждены.

Отметим, что президент Российской Федерации Владимир Путин ранее призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить все последствия, прежде чем начать запланированную военную операцию.