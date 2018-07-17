ИА «Ореанда-Новости». Туринская плащаница, представляющее собой полотно изо льна, является одним из самых главных артефактов, почитаемых в религиозном мире. Согласно одному из преданий, в данную ткань было завернуто тело Иисуса Христа после того, как его распяли на кресте.

Тем не менее, споры экспертов по поводу подлинности Туринской плащаницы продолжались до сегодняшнего дня.

По утверждению экспертов, Туринская плащаница является не подлинным артефактом, а подделкой.

К такому выводу группа ученых пришла после проведения ряда экспериментов. Судмедэксперты, биологи, химики и антропологи в течение нескольких лет проводили исследования артефакта.



Во-первых, был проведен комплексный радиоуглеродный анализ, который показал, что Туринская плащаница может быть датирована 1260-1390 годами нашей эры. Данная информация уже идет вразрез с теорией о принадлежности полотна Иисусу Христу.

Но, по словам ученных, эксперименты продолжались для выяснения подробностей возможного распятия другого человека, которого также могли завернуть в ткань. В ходе эксперимента были использованы манекены, донорская кровь, а также различные жидкости со схожими химическими и физическими показателями. Было обнаружено, что из ран от остро-режущих предметов, а также плетей при горизонтальном расположении тела не могли остаться следы крови того типа, какие представлены на Туринской плащанице.

Согласно статистическим данным, форма пятен, полученных в результате проведения эксперимента, кардинально отличалась от тех, что были оставлены на полотне.



Часть из них могла появиться только после того, как тело должно было быть приведено в вертикальное положение. Данный факт отличается от задокументированных событий того времени. Другие пятна вообще не могли появиться в результате оборачивания тела в данный артефакт.

Как стало известно, результаты проведенных экспериментов были опубликованы в Journal of Forensic Sciences. Ученые сделали вывод, что артефакт является подделкой. Эксперты предполагают, что Туринская плащаница представляет собой изделие, которое представляло некоторую художественную ценность в XIV веке. Возможно, что оно использовалось в качестве иллюстрации распятия Христа.

Таким образом, антрополог Маттео Боррини и химик Луиджи Гарлашелли объявили подделкой одну из самых главных реликвий, почитаемых верующими, хотя ни католическая, ни православная церкви также не признавали ее подлинность.