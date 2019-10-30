Почти каждый третий из числа опрошенных российских туристов заявил, что не получил удовольствия от отдыха на российских пляжах. Черноморские пляжи не понравились россиянам из-за холодной воды, большого количества людей и больших волн. В Сочи туристам не понравились пляжи, потому что они с крупной галькой. О московских пляжах пишут, что они замусорены.Если говорить о зарубежных пляжах, стоит сказать, что не нравятся некоторым россиянам также пляжи на Бали. Отрицательно о них отозвались 16 % опрошенных. Россиянам не понравилось, что там большие волны и сильное течение.Также некоторым туристам из России не понравился пляжный отдых на Шри-Ланке, Марокко, Вьетнаме, Индии, Черногории и Туниса.