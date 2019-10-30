30.10.2019, 14:06
Туристам не понравились российские пляжи
ИА «Ореанда-Новости»По сообщению онлайн-сервиса Avisales, многим российским туристам не понравился отдых на отечественных пляжах.
Почти каждый третий из числа опрошенных российских туристов заявил, что не получил удовольствия от отдыха на российских пляжах. Черноморские пляжи не понравились россиянам из-за холодной воды, большого количества людей и больших волн. В Сочи туристам не понравились пляжи, потому что они с крупной галькой. О московских пляжах пишут, что они замусорены.
Если говорить о зарубежных пляжах, стоит сказать, что не нравятся некоторым россиянам также пляжи на Бали. Отрицательно о них отозвались 16 % опрошенных. Россиянам не понравилось, что там большие волны и сильное течение.
Также некоторым туристам из России не понравился пляжный отдых на Шри-Ланке, Марокко, Вьетнаме, Индии, Черногории и Туниса.
Почти каждый третий из числа опрошенных российских туристов заявил, что не получил удовольствия от отдыха на российских пляжах. Черноморские пляжи не понравились россиянам из-за холодной воды, большого количества людей и больших волн. В Сочи туристам не понравились пляжи, потому что они с крупной галькой. О московских пляжах пишут, что они замусорены.
Если говорить о зарубежных пляжах, стоит сказать, что не нравятся некоторым россиянам также пляжи на Бали. Отрицательно о них отозвались 16 % опрошенных. Россиянам не понравилось, что там большие волны и сильное течение.
Также некоторым туристам из России не понравился пляжный отдых на Шри-Ланке, Марокко, Вьетнаме, Индии, Черногории и Туниса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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