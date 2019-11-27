27.11.2019, 13:11
Туристам в грузинских аэропортах вручают бутылки с винами
ИА «Ореанда-Новости» В Грузии сообщают, что в аэропортах проводятся акции по раздаче бутылок с вином, произведённом в стране.
Эта акция является уже шестой по счёту. Туристам из других стран в нескольких грузинских аэропортах дарят бутылку вина "Саперави". На этикетках бутылок написано, что родиной виноделия является Грузия. Также на них написано о культуре Грузии и её традициях.
Главой ведомства Мариам Квривишвили сказано, что данной акцией грузины стараются показать свою гостеприимность. Также, по словам Квривишвили, Грузия хочет преподнести себя миру как страну, откуда берёт своё начало виноделие.
Эта акция является уже шестой по счёту. Туристам из других стран в нескольких грузинских аэропортах дарят бутылку вина "Саперави". На этикетках бутылок написано, что родиной виноделия является Грузия. Также на них написано о культуре Грузии и её традициях.
Главой ведомства Мариам Квривишвили сказано, что данной акцией грузины стараются показать свою гостеприимность. Также, по словам Квривишвили, Грузия хочет преподнести себя миру как страну, откуда берёт своё начало виноделие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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