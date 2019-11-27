Эта акция является уже шестой по счёту. Туристам из других стран в нескольких грузинских аэропортах дарят бутылку вина "Саперави". На этикетках бутылок написано, что родиной виноделия является Грузия. Также на них написано о культуре Грузии и её традициях.Главой ведомства Мариам Квривишвили сказано, что данной акцией грузины стараются показать свою гостеприимность. Также, по словам Квривишвили, Грузия хочет преподнести себя миру как страну, откуда берёт своё начало виноделие.