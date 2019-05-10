ИА «Ореанда-Новости» Туристка из Норвегии Биргитта Каллестад скончалась после возвращения с отдыха на Филиппинах, где её укусил щенок. Об этом пишет издание The Mirror.

Во время своего отпуска 24-летняя девушка на время приютила бездомного щенка, после возвращения в Норвегию она почувствовала недомогание, а спустя два месяца скончалась от вируса бешенства.

Предположительно, Каллестад укусила собака. По информации издания, девушка стала первой жертвой этой смертельной инфекции в Норвегии за последние 200 лет. Врачи уже связались с 77 людьми, которые общались с погибшей.