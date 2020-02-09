ИА «Ореанда-Новости» Если цены на туристические путевки в нынешнем годы вырастут, путешественники из РФ, которые были опрошены интернет-сервисом Biletix, начнут в первую очередь экономить на проживании в отеле. 

В опросе интернет-сервиса участвовали 1602 пользователя. 46 процентов из числа опрошенных заявили, что планируют экономить на проживании. 16 процентов отвечавших сказали, что готовы пойти на сокращение транспортных расходов (ездить автостопом, путешествовать в плацкартных вагонах, пересесть на лоукостеры). 

12 процентов респондентов заявили, что будут ограничивать себя в насыщенности развлекательных и культурных программ. Только лишь одиннадцать процентов сказали, что станут меньше путешествовать. 

Мужчины и женщины по-разному относятся к бюджету. У женщин есть склонность экономить на гостиничных услугах. Мужчины готовы сэкономить на культурной программе.