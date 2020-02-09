В опросе интернет-сервиса участвовали 1602 пользователя. 46 процентов из числа опрошенных заявили, что планируют экономить на проживании. 16 процентов отвечавших сказали, что готовы пойти на сокращение транспортных расходов (ездить автостопом, путешествовать в плацкартных вагонах, пересесть на лоукостеры).12 процентов респондентов заявили, что будут ограничивать себя в насыщенности развлекательных и культурных программ. Только лишь одиннадцать процентов сказали, что станут меньше путешествовать.Мужчины и женщины по-разному относятся к бюджету. У женщин есть склонность экономить на гостиничных услугах. Мужчины готовы сэкономить на культурной программе.