09.02.2020, 10:28
Туристы рассказали, на чём планируют сэкономить в случае подорожания путёвок
ИА «Ореанда-Новости» Если цены на туристические путевки в нынешнем годы вырастут, путешественники из РФ, которые были опрошены интернет-сервисом Biletix, начнут в первую очередь экономить на проживании в отеле.
В опросе интернет-сервиса участвовали 1602 пользователя. 46 процентов из числа опрошенных заявили, что планируют экономить на проживании. 16 процентов отвечавших сказали, что готовы пойти на сокращение транспортных расходов (ездить автостопом, путешествовать в плацкартных вагонах, пересесть на лоукостеры).
12 процентов респондентов заявили, что будут ограничивать себя в насыщенности развлекательных и культурных программ. Только лишь одиннадцать процентов сказали, что станут меньше путешествовать.
Мужчины и женщины по-разному относятся к бюджету. У женщин есть склонность экономить на гостиничных услугах. Мужчины готовы сэкономить на культурной программе.
В опросе интернет-сервиса участвовали 1602 пользователя. 46 процентов из числа опрошенных заявили, что планируют экономить на проживании. 16 процентов отвечавших сказали, что готовы пойти на сокращение транспортных расходов (ездить автостопом, путешествовать в плацкартных вагонах, пересесть на лоукостеры).
12 процентов респондентов заявили, что будут ограничивать себя в насыщенности развлекательных и культурных программ. Только лишь одиннадцать процентов сказали, что станут меньше путешествовать.
Мужчины и женщины по-разному относятся к бюджету. У женщин есть склонность экономить на гостиничных услугах. Мужчины готовы сэкономить на культурной программе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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