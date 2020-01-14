14.01.2020, 18:41
Туроператоры предупредили о проблемах с заселением в турецкие отели
ИА «Ореанда-Новости». Ассоциация туроператоров России предупредила туристов о проблемах, которые могут возникнуть при заселении в отели среднего ценового сегмента в Турции, пишет РБК.
Сложности могут возникнуть из-за того, что в Турции ужесточаются требования к защите персональных данных. Дело в том, что ранее в отеле могли сделать копию паспорта и потом внести данные в компьютер. По новым правилам вносить данные нужно сразу.
В АТОР говорят о том, что изменения в процедуре создадут очереди в отелях, где одновременно заселяются большие группы туристов.
Сложности могут возникнуть из-за того, что в Турции ужесточаются требования к защите персональных данных. Дело в том, что ранее в отеле могли сделать копию паспорта и потом внести данные в компьютер. По новым правилам вносить данные нужно сразу.
В АТОР говорят о том, что изменения в процедуре создадут очереди в отелях, где одновременно заселяются большие группы туристов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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