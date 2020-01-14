Сложности могут возникнуть из-за того, что в Турции ужесточаются требования к защите персональных данных. Дело в том, что ранее в отеле могли сделать копию паспорта и потом внести данные в компьютер. По новым правилам вносить данные нужно сразу.В АТОР говорят о том, что изменения в процедуре создадут очереди в отелях, где одновременно заселяются большие группы туристов.