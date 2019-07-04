ИА «Ореанда-Новости» Анкара и Токио готовы к посредничеству для разрешения конфликта между США и Ираном, об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган

Он рассказал, что на саммите в Осаке в ходе переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ было решено действовать совместно в вопросе урегулирования американо-иранского конфликта. Эрдоган заявил, что мог бы переговорить с президентом Ирана Хасаном Роухани и с верховным лидером страны Али Хаменеи. Он также подчеркнул, что Япония, также как и Турция, не поддерживает санкции США против Ирана.