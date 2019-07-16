ИА «Ореанда-Новости». Несмотря на то, что ЕС приняло решение ввести санкции против Турции, Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море. Об этом сообщает Anadolu, передавая заявление МИД.

Турция не намерена останавливать геологоразведку на шельфе Кипра. На данном участке обнаружены месторождения газа. Решение было принято 16 июля, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция только усилит свои действия в разведке месторождений полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Кипра, в ответ на санкционные меры Европейского Союза.

15 июля Евросоюз ввел санкции в отношении Турции из-за бурения на данной местности. Там были обнаружены большие месторождения природного газа. Анкара заявила, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа бурового судна Турции.