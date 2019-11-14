После встречи между президентов Турции Тайипом Эрдоганом и президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом, турецкий лидер открыто заявил, что даже при условии закупки американского вооружения, от российских договорённостейТурция готова купить одновременноСлова Трампа о полном отказе от российского вооружения не были услышаны, так как подобные предложения нарушают суверенитет Турции. По заявлению Тайипа Эрдогана, Турция хочет иметь хорошие и