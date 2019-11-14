14.11.2019, 19:13
Турция не планирует отказываться от покупки С-400
ИА «Ореанда-Новости». Турецкие власти не планируют отказываться от покупки С-400 ни при каких условиях, сообщило издательство «Российская газета».
После встречи между президентов Турции Тайипом Эрдоганом и президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом, турецкий лидер открыто заявил, что даже при условии закупки американского вооружения, от российских договорённостей он не откажется. Турция готова купить одновременно и американские комплекса Patriot, и российские системы С-400.
Слова Трампа о полном отказе от российского вооружения не были услышаны, так как подобные предложения нарушают суверенитет Турции. По заявлению Тайипа Эрдогана, Турция хочет иметь хорошие и дружественные отношения как и с Россией, так и с США.
После встречи между президентов Турции Тайипом Эрдоганом и президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом, турецкий лидер открыто заявил, что даже при условии закупки американского вооружения, от российских договорённостей он не откажется. Турция готова купить одновременно и американские комплекса Patriot, и российские системы С-400.
Слова Трампа о полном отказе от российского вооружения не были услышаны, так как подобные предложения нарушают суверенитет Турции. По заявлению Тайипа Эрдогана, Турция хочет иметь хорошие и дружественные отношения как и с Россией, так и с США.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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