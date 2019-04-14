ИА «Ореанда-Новости». Несгибаемую позицию Анкары поддерживает официальный Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Чиновник высоко оценил способность Турции на самостоятельные шаги. «Можно по пальцам пересчитать страны, которые способны вести себя суверенно, самостоятельно»,- сказал Песков. В пример он привёл Турцию и Россию.

По словам Пескова правительство Эрдогана способно защитить суверенитет страны от любых внешних воздействий. Показательной является позиция этой страны по вопросу поставок российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Напомним, что двусторонний диалог о поставках российских ЗРК в Турцию начался в 2016 году. После проведения серии переговоров и консультаций в 2017 году Турция смогла внести авансовый платёж по сделке.

Негативная реакция США и очередной виток давления на Турцию начались после выступления турецкого лидера в среду 10 апреля. Эрдоган заявил о том, что российские ракеты будут поставлены в страну уже в первой половине текущего года.

В ответ Белый дом выступил с критикой в адрес своих союзников. В отместку за приобретение российских вооружений американцы угрожают Турции целым перечнем санкций. Кроме того, Вашингтон пригрозил, что задержит поставки Анкаре своих F-35.

Отметим, что Россия и Турция исполняют сегодня международные обязательства по налаживанию мирного процесса в Сирийской арабской республике. Военные двух стран проводят мониторинг ситуации в зонах влияния, помогают правительственной армии планировать операции по ликвидации незаконных вооружённых формирований на территории этой страны. Эксперты отмечают, что в отличие от сложившихся в этом процессе отношений с США и союзниками, которые пытались вмешаться в процесс мирного урегулирования в Сирии, отношения с турецкими военными складываются конструктивно.