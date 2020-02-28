ИА «Ореанда-Новости» . Турецкие СМИ сообщили, что на фоне происходящих в сирийском Идлибе боевых действий Турция планирует временно и частично ограничить или полностью перекрыть пролив Босфор, проходящий между Европой и Малой Азией, для военных кораблей РФ.

По словам журналиста из Турции Хакана Челика, Анкара действительно может пойти на такой шаг, если вооружённые российские силы продолжат противостоять проведению операций турецких войск в зоне эскалации конфликта в Идлибе.

Также уточняется, что Турция может принять решение о закрытии Босфора для российских водных судов в соответствии с конвенцией Монтре от 1936 года, которая позволяет прибегнуть к данному шагу, если Анкара находится под угрозой военной или иной опасности.