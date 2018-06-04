ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ответ на решение Анкары о закупки российских боевых самолетов С-400, США после длительных обсуждений приняли решение заблокировать поставку Турции своих истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, известных так же, как F-35. Это решение накалило и без того жаркие отношения двух государств. Об этом в свою очередь доложил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушолгу перед визитом к государственному секретарю Майку Помпео, которое состоялось 4 июня в Вашингтоне.

Как говорят многие политологи вроде Игоря Рябова, подобным образом Анкара зарабатывает себе репутацию и авторитет среди членов НАТО. Ведь показав возможность сотрудничества с Москвой, Турция может выбить себе некоторые привилегии. Так же благодаря сотрудничеству с Россией, турецкое правительство намерено избавится от монополии американских военных компаний на своем рынке. Ведь в случае каких-либо проблем, США может перекрыть Турции так необходимые ей военные поставки.

Однако существует еще одна причина подобных действий. США не без причины знаменита своими компьютерными технологиями и чипами, которые она может незаметно встроить в любую технику. Покупая ее военные технологии Анкара рискует оказаться под прослушкой. Однако технологические возможности США этим не ограничиваются, что можно было увидеть на примере Ирака. Как известно во время операции в 2003 году ВВС США буквально не встретил никакого сопротивления. Это было обусловлено приказом президента Ирака не сопротивляется, ибо посчитал сопротивление странам НАТО бесполезным занятием, решив таким образом сохранить жизни солдат.

Однако это не объясняет тот факт, почему же сами солдаты и их командиры не решили самостоятельно отражать нападение, ведь их родная страна была атакована. Оказывается американцы встраиваю в свою технику специальные приборы, которые способны по желанию США вырубать военную технику. То есть любой самолет или танк из США, который само собой завязан на компьютерные технологии, в случае чего по сигналу из Пентагона перестанет работать. Именно это и произошло с Ираком, который, не имея своих военных технологий купил все самолеты у США. Видимо Анкара прекрасно понимает, что в случае возможного открытого конфликта ее F-35 рискуют заглохнуть буквально в воздухе. Разумно ли так рисковать? Анкара видимо посчитала что нет. Поэтому вполне можно ожидать других контрактов на военную аппаратуру из России в Турцию в будущем.